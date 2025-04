Un nuovo furto ha colpito l’ufficio postale di Via Argine 422, a Napoli. L’incidente è avvenuto durante la notte, e i carabinieri della compagnia Poggioreale sono intervenuti prontamente, allertati dal personale delle poste al momento dell’apertura dell’ufficio.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sono riusciti ad accedere all’interno dell’edificio staccando la grata del bagno posteriore. Una volta dentro, hanno svuotato sia il bancomat che la cassaforte dell’ufficio postale. Il danno è ancora in fase di quantificazione, ma sembra trattarsi di una somma ingente. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.

Questo episodio si inserisce in una serie di furti che hanno interessato uffici postali nella zona: l’ultimo furto simile risale al 2 marzo scorso, quando i ladri svuotarono il caveau di un ufficio postale in Corso Meridionale, con un bottino che si aggirava intorno al mezzo milione di euro.