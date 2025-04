Un caso di inciviltà e degrado ambientale è stato scoperto ad Atripalda, in contrada San Lorenzo, dove un parcheggio riservato alle persone con disabilità è stato trasformato in una vera e propria discarica abusiva. Il responsabile, un uomo che svolgeva attività di “svuotacantine”, è stato individuato e sanzionato dalla polizia municipale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Rifiuti di ogni genere scaricati nel parcheggio

Secondo quanto accertato dagli agenti, l’uomo era solito raggiungere l’area a bordo di un furgone carico di rifiuti. Una volta giunto sul posto, scaricava materassi, suppellettili, scatole, medicinali e perfino siringhe, occupando abusivamente uno spazio riservato ai cittadini disabili.

L’indagine partita da una segnalazione

A lanciare l’allarme è stata una segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato il progressivo accumularsi dei rifiuti. A quel punto, gli agenti della municipale hanno attivato le verifiche, analizzando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza pubblica. Le immagini non hanno lasciato dubbi sull’identità del responsabile.

Sanzioni e controlli rafforzati

Il soggetto è stato multato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono illecito di rifiuti. Il Comune ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli nelle aree sensibili, con particolare attenzione agli spazi pubblici destinati a categorie protette.

Una ferita al decoro urbano

L’episodio ha suscitato indignazione tra i residenti. Utilizzare un parcheggio per disabili come discarica non solo rappresenta un reato ambientale, ma è anche un atto di profonda irresponsabilità civile. Il caso di Atripalda richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per tutelare il territorio e il rispetto delle regole.