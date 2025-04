Un uomo di 72 anni salvato in extremis da due agenti di polizia, che sono intervenuti prontamente per mettere in salvo l’anziano, accasciato a terra per un malore nel cortile della sua abitazione, in via Della Maddalena ad Arienzo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava fumando una sigaretta, quando la vegetazione circostante ha preso fuoco. Le fiamme si sono rapidamente estese, avvolgendo anche la casa che si trovava nelle vicinanze.

Alcuni vicini di casa, preoccupati per l’intensificarsi delle fiamme, hanno immediatamente allertato i soccorritori. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, che hanno prontamente soccorso l’uomo, mettendolo in salvo e evitando una tragedia. I due agenti, purtroppo, sono rimasti lievemente intossicati dalle esalazioni di fumo.

Successivamente, è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 72enne al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Caserta, dove è tuttora ricoverato. Il rogo è domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.