Una tragedia in mare ha scosso la provincia di Napoli, nella serata di venerdì 4 aprile, tra Ercolano e Torre del Greco. Il cadavere di Cristoforo Lucia, un sub di 54 anni originario di Portici, è stato trovato dagli operatori della Capitaneria di Porto. L’uomo, sub esperto, si era immerso nel pomeriggio dello stesso giorno, ma non avendo più sue notizie, la moglie ha lanciato l’allarme.

Dopo ore di ricerche, il corpo di Lucia è stato rinvenuto in mare. Da un primo esame, il cadavere presentava alcune ferite, in particolare alla testa, e segni sulla muta. Le circostanze della morte restano ancora incerte, ma l’ipotesi più probabile è che il sub possa essere stato travolto da un’imbarcazione in transito.

Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza su quanto accaduto. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni per determinare con maggiore precisione le cause della morte di Cristoforo Lucia e accertare eventuali responsabilità.