Si chiama “Saviano Strade Sicure” il nuovo sistema di videosorveglianza territoriale e rilevamento dei transiti veicolari, pensato per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il progetto entrerà in funzione entro il mese di giugno e prevede l’installazione di 43 nuove telecamere distribuite su tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie.

Videosorveglianza integrata per il controllo del territorio

Le telecamere saranno tutte collegate in tempo reale alla sala operativa situata all’interno del comando della Polizia Municipale, consentendo un controllo capillare delle aree urbane, comprese le zone periferiche, i monumenti storici, le chiese, e le aree di interesse artistico e architettonico.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: prevenzione e repressione dei reati, ma anche interventi rapidi per il mantenimento del decoro urbano.

“Gli obiettivi principali sono proprio questi – ha dichiarato il Sindaco, avv. Vincenzo Simonelli – prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare, sorvegliando in presa diretta zone con particolari criticità o durante eventi pubblici di rilievo.”

Investimento di oltre 246 mila euro

L’intero progetto è finanziato grazie a un contributo del Ministero dell’Interno pari a 116.560,56 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di circa 130.000 euro, per un investimento complessivo di 246.560,56 euro.

I lavori sono stati affidati, tramite gara d’appalto, alla CNS TECH SPA, società specializzata nel settore della tecnologia per la sicurezza.

Sorveglianza attiva e trasparente

Tutte le aree videosorvegliate saranno segnalate con appositi cartelli, in linea con la normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali. La sala controllo sarà dotata delle più moderne apparecchiature per la visualizzazione in diretta dei flussi video e per l’accesso alle registrazioni, garantendo così un controllo continuo ed efficace del territorio.