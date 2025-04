Tensione nella tarda serata di sabato ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove si è verificata una nuova “stesa” in via Nardones. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, generando il panico tra i residenti. Secondo quanto riportato da una nota del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, uno studente presente sul posto ha raccontato di essersi salvato per miracolo.

L’allarme dei residenti e la denuncia di Borrelli

Subito dopo gli spari, i residenti hanno allertato le Forze dell’Ordine, che sono intervenute per avviare le prime indagini. Borrelli, commentando l’episodio, ha dichiarato: «Siamo di fronte all’ennesima tragedia sfiorata. La violenza dilagante che sta divorando Napoli deve essere fermata con ogni mezzo».

Il parlamentare ha inoltre sottolineato che «ogni colpo sparato rappresenta un attacco alla nostra libertà e alla nostra sicurezza». Non solo. Borrelli ha evidenziato come, mentre in tutta la Campania le armi continuano a seminare morte e paura, il governo stia chiudendo commissariati e caserme, lasciando i territori sempre più scoperti.

La richiesta: rafforzare le forze dell’ordine

Alla luce di quanto accaduto, il deputato ha rinnovato l’appello per un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. «Un potenziamento tanto promesso quanto mai realizzato», ha aggiunto Borrelli, chiedendo un intervento immediato per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate per la popolazione.