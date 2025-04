Momenti di terrore questa mattina all’ingresso di un centro commerciale ad Alife, in provincia di Caserta, dove un uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendo due persone. L’episodio si è verificato intorno alle ore 9:00, quando l’uomo, armato di una pistola calibro 7,65, ha sparato contro altri due individui. Entrambi sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza dal 118 negli ospedali di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca. Al momento, non sono ancora note le condizioni di salute delle vittime.

Durante l’azione, anche l’aggressore è rimasto ferito alla testa, forse cadendo, ed è stato anch’egli trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, che hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e sul contesto dell’accaduto. Gli inquirenti attendono che le persone coinvolte possano essere sentite per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Indagini in corso per chiarire le cause

Gli investigatori stanno cercando di capire il movente del gesto, se si tratti di un regolamento di conti, un gesto improvviso o altro. Non si esclude alcuna ipotesi.