Momenti di paura nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, durante la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in strada, precisamente all’altezza del Rione Villa, nei pressi di una chiesa locale. Secondo le prime ricostruzioni, diversi spari sarebbero stati uditi mentre si svolgeva la processione religiosa. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha immediatamente generato panico tra i presenti.

Ipotesi intimidatoria: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto intimidatorio volto a riaffermare il controllo criminale sul territorio. Il contesto, infatti, farebbe pensare a una possibile azione dimostrativa di stampo malavitoso.

Sul luogo degli spari sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato, che hanno avviato rilievi per cercare bossoli e testimonianze utili a identificare i responsabili.

Un gesto che scuote la comunità

L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, già provata da anni di tensioni e presenze criminali. Colpire un momento di raccoglimento e spiritualità come la Via Crucis del Venerdì Santo rappresenta un segnale inquietante e destabilizzante.