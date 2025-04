Momenti di paura questa notte a Ercolano, dove un giovane di 26 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta lungo corso Resina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, incensurato, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola che lo hanno ferito all’addome e a una gamba.

I carabinieri della tenenza di Ercolano sono immediatamente intervenuti sul posto dopo la segnalazione. Il 26enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Attualmente è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’episodio. I rilievi tecnici sono affidati al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.

Non si esclude nessuna pista: al momento tutte le ipotesi restano aperte.