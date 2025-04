Un episodio di forte tensione si è verificato a Torre del Greco, precisamente in viale Castelluccio, nei pressi della centralissima via Diego Colamarino, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha reagito con violenza all’arrivo delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, ma solo ieri si è svolta l’udienza di convalida presso il tribunale di Torre Annunziata.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti del commissariato di polizia di via Sedivola e i colleghi della polizia municipale sono intervenuti in un’abitazione al piano rialzato di una palazzina, dove era segnalata la presenza di un individuo in forte stato di agitazione. Al loro arrivo, l’uomo, che si trovava sul balcone dell’appartamento, ha dato in escandescenze, mostrando atteggiamenti aggressivi e tentando anche atti di autolesionismo.

Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha aggredito gli agenti, continuando a opporre resistenza sia durante il trasferimento in auto verso il commissariato, sia all’interno degli uffici di polizia.

L’identità dell’uomo e l’esito dell’udienza

L’individuo fermato è un 38enne residente ad Acerra, identificato con le iniziali R.G.. Dopo l’arresto, il caso è sottoposto a rito direttissimo. Nel corso dell’udienza, il giudice Silvia Paladino ha convalidato il fermo e ha accolto la richiesta di termini a difesa da parte del legale dell’indagato.

In attesa del processo, il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura cautelare volta a garantire il monitoraggio continuo dei suoi spostamenti.