Un dramma ha sconvolto la tranquillità del pranzo di Pasqua a San Vincenzo, frazione del comune di Sora, in provincia di Frosinone. Un uomo di 50 anni, con disabilità, è morto soffocato mentre stava mangiando una fetta di prosciutto.

L’incidente durante il pranzo pasquale

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata, intorno all’ora di pranzo, nella casa dove l’uomo viveva con i genitori. La famiglia stava condividendo un momento di convivialità, quando all’improvviso l’uomo ha cominciato a mostrare evidenti difficoltà respiratorie.

Inutili i soccorsi del 118

I genitori, sotto shock, hanno immediatamente allertato il 118, che è giunto sul posto in tempi rapidi. Insieme ai sanitari è arrivata anche una pattuglia della Polizia, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso: l’uomo è morto per soffocamento.