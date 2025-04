Paura nella serata di ieri in località Fontana Madonna a Flumeri, dove un grave incidente ha coinvolto una Smart con a bordo due donne, una delle quali minorenne.

L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un muro, suscitando l’immediato allarme dei residenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Alla guida della vettura si trovava una 30enne del posto, con accanto una giovane passeggera minorenne. Entrambe le occupanti sono rimaste ferite nell’impatto e sono state trasportate d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, dove si trovano tuttora sotto osservazione.

Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza lungo le strade del territorio e sull’importanza della prudenza alla guida, in particolare nelle ore serali.