Un giovane di circa 30 anni è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in mare nelle acque del porto di Castellammare di Stabia. L’episodio si è verificato nei pressi dell’imboccatura del porto, dove il ragazzo si sarebbe lanciato dalla banchina per motivi ancora in fase di accertamento.

L’allarme è stato immediatamente lanciato da alcuni operatori portuali che avevano assistito alla scena. Grazie alla tempestiva segnalazione, una unità navale della Guardia Costiera è intervenuta insieme a personale a terra per avviare le operazioni di salvataggio.

Il giovane è stato individuato rapidamente, recuperato e condotto presso la sede della Capitaneria di Porto per gli accertamenti sanitari e amministrativi di rito. Apparentemente provato ma cosciente, è stato affidato alle cure del personale paramedico, alla presenza dei suoi genitori.

Le autorità stanno ora ricostruendo l’accaduto per comprendere le ragioni del gesto, escludendo al momento ipotesi legate a dinamiche accidentali.