È costato la vita a due persone l’incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, lungo la diramazione per Birgi. Le vittime sono Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e Serafina Cantarella, 57 anni, entrambi coinvolti nel violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano in motocicletta quando, nei pressi dello svincolo di Dattilo, si sono scontrati con un’automobile. L’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo alla coppia. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma per Finocchiaro e Cantarella non c’è stato nulla da fare.

Carreggiata chiusa, traffico deviato verso Trapani

A seguito dell’incidente, la carreggiata in direzione dell’aeroporto di Birgi è stata temporaneamente chiusa al traffico. I veicoli sono stati deviati sulla A29dir in direzione Trapani, con conseguenti rallentamenti alla circolazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le indagini sono attualmente in corso.

Proseguono gli accertamenti

Al momento, non sono ancora note le cause precise dell’impatto, ma gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze e i filmati delle videocamere presenti nella zona. L’obiettivo è chiarire eventuali responsabilità e comprendere se vi siano stati errori di manovra o condizioni stradali che abbiano contribuito all’incidente.