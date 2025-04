Un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo l’Asse Mediano di Napoli, nei pressi dello svincolo di Qualiano, in direzione di Lago Patria. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00, all’altezza del km 6,600 della strada statale 162NC, e ha causato il coinvolgimento di due donne, rimaste ferite in modo lieve.

Per facilitare i soccorsi, il traffico è rimasto paralizzato, con lunghe code che si sono formate, e la circolazione resta ancora rallentata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra 2B Orientale partita da Viale Umberto Maddalena, insieme all’ambulanza del 118 e alla Polizia Stradale.

Le due donne coinvolte, seppur ferite lievemente, sono immediatamente soccorse dal personale medico del 118 e sono trovate sotto shock per l’incidente. Nell’impatto sono danneggiate tre auto, ma al momento la dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. La Polizia Stradale di Napoli sta conducendo gli accertamenti e ha già eseguito i rilievi del caso, raccogliendo le testimonianze di chi era presente. Non è escluso che vengano cercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso per aiutare a chiarire ulteriormente quanto accaduto.

Un altro incidente stradale si è verificato ieri in via Pigna, tra Vomero e Soccavo, dove un’auto si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito e anche in questo caso sono in corso le indagini per determinare le cause. Le forze dell’ordine, infine, invitano tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida, per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.