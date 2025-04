Grave incidente stradale nella tarda serata di martedì 29 aprile in via Santa Maria a Cubito, una delle principali arterie che collega la periferia nord di Napoli ai comuni dell’hinterland, come Marano di Napoli.

Poco dopo le 22:00, all’altezza del civico 573, due motocicli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 59 anni alla guida del suo motociclo, diretto verso Marano, ha impattato frontalmente contro un altro motociclo condotto da un giovane di 24 anni, che viaggiava nella direzione opposta.

Condizioni gravi per il 59enne

Ad avere la peggio è stato il 59enne, che ha riportato gravi ferite. È immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Entrambi i motocicli coinvolti sono sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.