Un tragico incidente stradale ha scosso la periferia sud di Mondragone, sulla Domiziana, con il bilancio di una vittima. Michele Elmi, un uomo di 51 anni residente a Cellole, ha perso la vita in un incidente avvenuto nei pressi della rotatoria tra la statale Domiziana e via Castel Volturno, all’ingresso dell’abitato di Mondragone. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause che hanno portato alla tragedia.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Michele Elmi avrebbe perso il controllo del veicolo su cui viaggiava mentre percorreva la Domiziana. L’uomo ha tamponato un altro veicolo che lo precedeva all’altezza della rotatoria. L’incidente è avvenuto in una zona ad alta densità di traffico, in un tratto che porta all’ingresso di Mondragone. L’auto che precedeva quella di Elmi non ha riportato danni gravi, ma il conducente è stato coinvolto nell’incidente.

Ipotesi di un Malore

Le prime indagini suggeriscono che un malore potrebbe aver colpito Michele Elmi, causando la perdita di controllo del veicolo. Gli investigatori stanno valutando questa ipotesi, considerando che non ci sono segni di frenate o manovre evasive. Le condizioni meteorologiche e la visibilità erano buone, il che porta a ipotizzare che un malore possa essere stato il fattore scatenante.

La Reazione delle Autorità e dei Testimoni

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per Michele Elmi non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per determinare con certezza le cause del sinistro e per raccogliere tutte le prove utili a chiarire la dinamica dell’incidente.

I testimoni hanno parlato di un forte impatto, ma nessun altro veicolo sembra essere coinvolto in modo significativo. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare tutte le persone presenti al momento dell’incidente per raccogliere ulteriori dettagli.

Il Bilancio della Tragedia

Purtroppo, la morte di Michele Elmi rappresenta una dolorosa perdita per la sua famiglia e per la comunità di Cellole. La tragedia ha scosso tutti coloro che lo conoscevano, lasciando un vuoto difficile da colmare. Il malore ipotizzato, se confermato, mette ancora più in evidenza l’importanza della salute al volante e della prevenzione di malori improvvisi.