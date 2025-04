Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri intorno alle ore 20:30, nella zona collinare di Piano di Sorrento, a poca distanza dalla diramazione per la Costiera Amalfitana. Lo scontro ha coinvolto uno scooter, a bordo del quale viaggiavano due giovani, e un’automobile che procedeva in direzione opposta.

Un Giovane di Meta Muore sul Colpo

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo. Il conducente dello scooter, un giovane residente a Meta, ha purtroppo perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente: il decesso è stato constatato immediatamente.

Il Passeggero Ricoverato all’Ospedale di Sorrento

L’altro ragazzo, passeggero del mezzo a due ruote, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Indagini in Corso per Chiarire la Dinamica

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, coordinati dal maggiore Ivan Iannucci, comandante della compagnia di Sorrento. Le forze dell’ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le cause dello schianto.