Tragedia lungo la Strada Provinciale 500 a Casandrino, in provincia di Napoli, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella mattinata odierna e ha coinvolto un solo veicolo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente è deceduto sul colpo.

Intervento dei Carabinieri e rilievi in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Caivano, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono attualmente in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali cause legate a un malore, un guasto tecnico o fattori esterni.

Traffico rallentato ma mai interrotto

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico, ma la circolazione sulla Strada Provinciale 500 non è mai stata interrotta. Le operazioni di soccorso e i rilievi sono stati condotti con rapidità per limitare i disagi agli automobilisti.