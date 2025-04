Un tragico incidente ha scosso la comunità di Sanza, in provincia di Salerno, quando un ragazzo di 16 anni, F. L., ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore nell’azienda agricola di famiglia. La tragedia è avvenuta nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, in provincia di Pisa, e ha suscitato grande commozione tra amici, parenti e concittadini.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava guidando il trattore per un giro nei terreni agricoli di proprietà della sua famiglia. Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo sotto il suo peso. L’incidente è avvenuto a circa 500 metri dalla sua abitazione, dove il ragazzo si trovava da solo.

Il dolore del padre e l’intervento dei soccorsi

Non vedendo il figlio rientrare a casa, il padre si è preoccupato e ha deciso di andare a cercarlo. Purtroppo, ha trovato il corpo senza vita del ragazzo, un’immagine che ha gettato la famiglia e la comunità locale nello sconforto. Subito dopo l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause del ribaltamento del trattore.

Un commosso cordoglio a Sanza

Il dolore per la perdita di F. L. è stato immediato e profondo a Sanza, dove la famiglia è molto conosciuta. Il giovane, descritto come una persona solare e benvoluta da tutti, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità.

Indagini in corso

Le autorità locali stanno lavorando per comprendere le cause che hanno portato al tragico incidente. Sebbene la dinamica sia ancora sotto accertamento, l’ipotesi più probabile è che un guasto tecnico o una manovra errata possa aver causato il ribaltamento del trattore. Le indagini dei carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per fare luce sull’accaduto.