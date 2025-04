Ancora un episodio drammatico a Caivano, ma questa volta, fortunatamente, con un epilogo diverso. Un uomo ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia che attraversa i Regi Lagni, lungo la strada provinciale 498 (ex statale Sannitica 87). Il gesto estremo è stato notato da alcuni ragazzi presenti nella zona, che hanno tentato invano di farlo desistere.

Secondo quanto riportato, l’uomo era in bilico sul ponte, visibilmente intenzionato a compiere il tragico gesto. Una coppia di giovani ha cercato di convincerlo a fermarsi, ma senza successo: l’uomo si è lasciato cadere nel vuoto, finendo nelle acque del canale.

Un gesto eroico che ha evitato la tragedia

A quel punto, un altro ragazzo, che aveva assistito alla scena, non ha esitato: si è lanciato nei Regi Lagni per salvare il malcapitato, che stava già annegando. Grazie al suo coraggio, è riuscito a portarlo a riva, mentre gli altri giovani allertavano immediatamente i soccorsi.

L’intervento tempestivo dei presenti ha probabilmente salvato la vita all’uomo, poi preso in carico dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento, non si conoscono le sue condizioni precise, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un territorio fragile, tra dolore e speranza

Il gesto disperato arriva a pochi giorni da un altro tragico evento avvenuto sempre a Caivano, dove un giovane si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione. Un doppio segnale che richiama l’attenzione sul crescente disagio psicologico e sociale che attraversa il territorio.