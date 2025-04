Due uomini, rispettivamente di 39 e 36 anni e residenti a Marano di Napoli, sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’intervento è avvenuto nel quartiere Rione Alto, precisamente in via Mariano Semmola, dove era stata segnalata un’intrusione all’interno di un’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’UPG e del Commissariato Dante si sono recati immediatamente sul posto. All’arrivo, uno dei due sospetti, a bordo di uno scooter con il motore ancora acceso, ha tentato la fuga dirigendosi verso via Giovanni Miranda. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha messo in pericolo la sicurezza stradale con manovre azzardate.

Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in via della Croce Rossa. In seguito ai controlli, è emerso che lo scooter utilizzato era stato rubato pochi giorni prima, con regolare denuncia presentata il 18 aprile.

Contemporaneamente, all’interno dell’esercizio commerciale, un secondo uomo è stato scoperto mentre tentava di nascondersi sotto alcuni tavoli. Identificato nel 39enne, è stato fermato e trovato in possesso di un martello da carpenteria, presumibilmente utilizzato per infrangere la vetrata del locale.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia, il tentativo di furto è stato sventato prima che i due potessero portare a termine l’azione criminosa. Entrambi gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.