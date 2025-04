Ancora un furto in un luogo sacro. Questa volta a essere presa di mira è stata la chiesa del Gesù Redentore in via Carnelutti, a Salerno. Ignoti hanno forzato l’ingresso della sagrestia e rubato il contenuto della cassetta delle offerte, pari a circa 50 euro. Un bottino magro, ma un gesto che ha scosso la comunità parrocchiale.

Furto in sagrestia: bottino di 50 euro

Secondo quanto riferito dal parroco, che ha immediatamente allertato la centrale operativa della questura, i ladri hanno agito in modo brutale: con un mattone hanno infranto la porta a vetri della chiesa, riuscendo così ad accedere alla sagrestia dove era custodita la cassetta con le offerte dei fedeli.

Videosorveglianza e indagini in corso

Fondamentali per le indagini saranno le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato nella struttura religiosa. I fotogrammi potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione dei responsabili. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per furto aggravato e danneggiamento, raccogliendo le testimonianze del parroco e analizzando i filmati.