Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di portare all’attenzione del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il danneggiamento delle telecamere di videosorveglianza installate nel Comune di Arzano, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Un gesto grave e inquietante, che ha spinto il rappresentante del Governo a disporre l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine su tutta l’area interessata.

Le telecamere distrutte facevano parte del sistema di sorveglianza urbana realizzato con fondi del PON Legalità, programma finanziato dal Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza nei territori più esposti a fenomeni criminali, promuovendo la prevenzione e la repressione dei reati.

Il Prefetto ha condannato fermamente l’azione criminale, sottolineando come atti simili rappresentino un attacco diretto alla legalità e alla sicurezza della comunità. La videosorveglianza, ha ricordato, è uno strumento fondamentale per tutelare i cittadini e supportare il lavoro delle forze di polizia nel contrasto alla criminalità.