Momenti di grande paura questa mattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un ragazzino di 15 anni, figlio di un imprenditore locale, è stato vittima di un sequestro lampo. L’episodio ha subito fatto scattare l’allarme tra i cittadini e mobilitato le forze dell’ordine in un’operazione frenetica che si è fortunatamente conclusa con il ritrovamento e il rilascio del giovane nelle ore successive. Il ragazzo è stato individuato e liberato in una zona compresa tra Licola e Qualiano, nell’area nord del capoluogo campano. Ora sta bene ed è tornato a casa, dove si è ricongiunto con la sua famiglia.

A fornire aggiornamenti ufficiali è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che ha voluto rassicurare la cittadinanza e allo stesso tempo invitare alla cautela rispetto alla circolazione di notizie false sui social media. “Questa mattina la nostra comunità ha vissuto attimi di paura e preoccupazione per il sequestro lampo di un ragazzino di 15 anni, per fortuna risoltosi al meglio con il suo rilascio e il ritorno a casa. Però evitiamo di dare false informazioni”, ha dichiarato il primo cittadino.

In particolare, sui social si erano diffuse voci incontrollate secondo cui il sequestro sarebbe avvenuto all’interno dell’edificio scolastico, dando origine a diverse versioni infondate, tra cui quella che parlava di un padre non autorizzato che avrebbe prelevato il figlio da scuola. Il sindaco ha voluto chiarire con fermezza che nulla di tutto ciò è accaduto, sottolineando che “le scuole hanno ottimo personale che ovviamente sorveglia e controlla la sicurezza degli alunni”.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno portato al fermo di un 24enne, ora accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso. La dinamica del sequestro, i moventi e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori complici sono al centro delle indagini della Squadra Mobile di Napoli e degli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a cui va il plauso del sindaco per l’intervento tempestivo e l’efficienza dimostrata.

“Ringrazio le forze dell’ordine ed in particolare la Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano per essere intervenute con tempestività e grande professionalità ed aver riportato il 15enne a casa sano e salvo”, ha concluso Zinno.