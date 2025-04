Le Fiamme Gialle delle Stazioni Navali di Palermo e Messina, insieme alla Sezione Operativa Navale di Catania, hanno portato a termine una massiva operazione congiunta per contrastare il traffico illegale di prodotti ittici. L’operazione, che ha avuto luogo presso gli approdi di Messina, ha visto il sequestro di un ingente carico di prodotti ittici privi di tracciabilità.

Il Sequestro degli Ittici Illegali

Il veicolo commerciale, proveniente da Napoli, trasportava una quantità significativa di prodotti ittici, tra cui circa 150 kg di ostriche, 100 kg di vongole e 250 kg di mitili. Tutti i prodotti sono stati dichiarati non commestibili dal Distretto Veterinario locale, che ha confermato l’assenza di tracciabilità, uno degli aspetti fondamentali per garantire la sicurezza alimentare. In seguito alla scoperta, i militari del Corpo hanno immediatamente provveduto al sequestro dell’intero carico, sottraendolo al consumo pubblico e avviandolo alla distruzione, a spese dei responsabili.

Le Sanzioni Amministrative e la Tutela dei Consumatori

Oltre al sequestro, i trasgressori sono sanzionati con le previste sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa vigente. L’operazione rientra nelle attività di controllo e prevenzione da parte della Guardia di Finanza, che ha come obiettivo la protezione del patrimonio ittico e la salvaguardia della salute dei consumatori. La continua azione di contrasto al traffico illecito di prodotti ittici è essenziale per garantire che solo prodotti certificati e sicuri arrivino sulle tavole dei cittadini.

Il Ruolo della Guardia di Finanza nella Sicurezza Alimentare

Questo intervento, che rappresenta la terza operazione di sequestro in pochi giorni, testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella sorveglianza delle filiere alimentari, in particolare quelle legate al settore ittico. Il Corpo, nell’ambito delle sue funzioni di Polizia del Mare, è responsabile del controllo delle attività commerciali che riguardano prodotti provenienti dal mare, con l’obiettivo di prevenire il traffico illecito e di garantire che il consumo di pesce sia sicuro per la salute pubblica.

L’importanza della Tracciabilità dei Prodotti Ittici

La tracciabilità dei prodotti ittici è un requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare. In assenza di tracciabilità, infatti, non è possibile verificare l’origine, il percorso e la qualità dei prodotti. Il controllo rigoroso sulla filiera del pesce è una delle misure principali per prevenire rischi per la salute, come la contaminazione da metalli pesanti o altre sostanze pericolose.