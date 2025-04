Anche quest’anno, a Senigallia, si è tenuta, la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori dei XXXIX Campionati Italiani di Fisica. In 98 si sono confrontati per il podio in una prova sperimentale in laboratorio, “Tempo di sgonfiamento di una bolla di sapone”, e una prova teorica che comprendeva tre problemi, “Ps=Positronio”, “Un biliardo magnetico” e “Rullo con molla”. Quattro gli ori, vincitori assoluti, e 12 i concorrenti in fascia d’argento. La gara nazionale si è svolta presso il Liceo scientifico “Enrico Medi” di Senigallia.

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico del Liceo Medi, prof. Lorenzo Savini, la lettura del saluto inviato dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione dott.ssa Antonella Tozza, il saluto della dott.ssa Anna Brancaccio nel ruolo di rappresentante alla cerimonia del MIM, della rappresentante dell’USR Marche dott.ssa Carmine Pinto, e del Presidente dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica ETS prof. Dennis Luigi Censi, sono stati proclamati come vincitori assoluti.

Il processo di selezione, che ha portato i migliori cento a incontrarsi e sfidarsi a Senigallia, è iniziato lo scorso dicembre con la gara di istituto. Alla successiva sfida di secondo livello, che si è svolta a febbraio, hanno avuto accesso 4.000 studenti circa assegnati a cinquantasei poli nazionali.

I Campionati di Fisica sono rivolti a studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado per promuovere e sostenere le potenzialità formative di questa disciplina.