“Quanto sta emergendo relativamente al concorso ordinario, bandito il 18 dicembre scorso, per il reclutamento di 578 dirigenti scolastici è molto preoccupante e pone seri e gravi dubbi sulla regolarità delle procedure in corso. Sin dalla prova preselettiva sono emerse, in più Regioni, segnalazioni di potenziali situazioni di conflitto di interesse di alcuni candidati e discriminazioni nei confronti di candidati con disabilità, che hanno originato ricorsi al Tar e, in Campania, anche esposti alla Procura della Repubblica”. Così in una nota Antonio Caso, capogruppo M5S in Commissione Cultura.

“Mancata concessione delle misure compensative previste dal bando, rapporti di parentela, lunghe storie di collaborazione professionale, colleghi che esaminano colleghi, concorrenti e commissari di commissione che si sono scambiati i ruoli di esaminatore ed esaminato. Si tratta di potenziali fatti gravissimi che andrebbero pesantemente a ledere i principi di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione, nonchè le garanzie di imparzialità ed equità di trattamento tra candidati. Pertanto ho depositato un’interrogazione ai Ministri Valditara e Zangrillo chiedendo di fare urgentemente chiarezza ed eventualmente intraprendere tutte le azioni necessarie per ristabilire la regolarità e legalità delle procedure concorsuali”.