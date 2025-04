Attimi di grande paura questa mattina a Napoli, quando un bambino di soli 7 anni ha perso i sensi mentre si trovava in auto con la babysitter. La donna, visibilmente in panico, stava cercando di raggiungere il pronto soccorso del Santobono nel traffico intenso della città.

L’intervento provvidenziale dei Carabinieri

Una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Napoli, notando l’andamento nervoso e irregolare dell’auto in via Pietro Castellino, ha deciso di fermarla. Dopo pochi istanti, i militari si sono resi conto dell’emergenza e sono intervenuti con prontezza.

Uno dei due Carabinieri ha preso il posto alla guida dell’auto della babysitter, mentre l’altro è salito sulla “gazzella” e ha attivato sirene e lampeggianti per aprire la strada nel traffico cittadino.

Corsa contro il tempo verso l’ospedale Santobono

Il tragitto, da via Pietro Castellino fino a via Manzoni, è durato solo pochi minuti ma è stato decisivo. Grazie alla rapidità e all’efficienza dell’intervento, il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso pediatrico del Santobono, dove è stato subito preso in cura dai medici.

Il bambino ora è fuori pericolo

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, il bambino non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili, ma resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la perdita di sensi.