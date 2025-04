Momenti di paura in via Bernardo Quaranta a Cava de’ Tirreni, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha provocato l’esplosione di due bombole di GPL. L’incidente ha coinvolto tre vigili del fuoco, rimasti feriti mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le Condizioni dei Feriti

I tre vigili del fuoco feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze peggiori.

Evacuazione e Intervento delle Autorità

Nell’appartamento interessato dal rogo si trovavano due donne, che sono state tratte in salvo dai soccorritori. L’abitazione era colma di materiali accumulati ed era già sotto l’attenzione dei servizi sociali. Per precauzione, tutti gli abitanti della palazzina sono stati evacuati.

Sul posto sono intervenuti circa 25 vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Salerno, Mercato San Severino e Nocera Inferiore. Le squadre di soccorso hanno utilizzato due autobotti, un’autoscala e un carro aria per la scorta di bombole.

Dinamica dell’Incendio e Indagini in Corso

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno valutando se l’accumulo di materiale nell’appartamento possa aver contribuito all’espansione del rogo e alla successiva esplosione delle bombole di GPL.