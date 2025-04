Una fuga di gas ha provocato una violenta esplosione all’interno di un’abitazione nel tranquillo comune di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. L’incidente, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha causato gravi ferite e ustioni a un uomo di origine senegalese, che si trovava all’interno dell’appartamento al momento della deflagrazione.

Esplosione innescata da una bombola di Gpl

Le prime ricostruzioni indicano che lo scoppio sarebbe stato causato da una perdita di Gas di Petrolio Liquefatto (Gpl), probabilmente fuoriuscito da una bombola malfunzionante o danneggiata. L’accumulo del gas nell’ambiente chiuso ha generato un’esplosione improvvisa, seguita da una forte onda d’urto e fiamme che hanno investito in pieno l’uomo.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso del 118, che hanno estratto la vittima tra le macerie dell’abitazione parzialmente distrutta. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, constatando la presenza di ustioni gravi su diverse parti del corpo. L’uomo è trasportato d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per determinare con esattezza le cause dell’incidente e verificare se ci siano state negligenze nella manutenzione dell’impianto o irregolarità nell’utilizzo della bombola. Non si esclude che la tragedia possa portare a un’inchiesta più approfondita, specialmente sul fronte della sicurezza degli alloggi.