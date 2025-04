Ancora un grave incidente stradale nel territorio della provincia di Napoli, precisamente a Comiziano, nel Nolano. Il sinistro è avvenuto in via Cinque Vie, dove sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Nola. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un giovane di 18 anni alla guida di uno scooter si sarebbe scontrato con un’automobile. Le cause del violento impatto non sono ancora chiare.

Il ragazzo, in condizioni critiche, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Nola, per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasto illeso. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.