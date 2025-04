Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 9 aprile, lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, al confine tra le province di Frosinone e Caserta, in Campania. L’impatto ha coinvolto un camion e un pullman scolastico con a bordo 30 bambini in gita.

Un ferito in codice rosso, nessun bambino in pericolo di vita

Secondo le prime informazioni, una persona è trasportata in codice rosso, mentre tutti gli altri passeggeri – tra cui i bambini – avrebbero riportato solo lievi contusioni. Alcuni minori sono stati soccorsi in evidente stato di shock, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Immediati i soccorsi: attivati elicottero e forze dell’ordine

L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 del mattino. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso del 118 Ares, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Cassino e un elicottero per agevolare le operazioni di emergenza.

Attualmente, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. Non è ancora chiaro quale dei due veicoli abbia causato l’impatto.

Viabilità rallentata lungo il tratto autostradale

A causa dell’incidente, si registrano forti rallentamenti lungo il tratto interessato della A1, in entrambe le direzioni. La situazione del traffico è costantemente monitorata per evitare ulteriori disagi agli automobilisti in transito.