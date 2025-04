Grave incidente questa mattina sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino (Frosinone) e Colleferro (Roma), in direzione della Capitale. Lo scontro, avvenuto intorno alle 10:00 al chilometro 603, ha coinvolto due camion e tre automobili. Il bilancio è di diversi feriti, tra cui uno in condizioni critiche trasferito d’urgenza a Roma con eliambulanza.

Traffico in tilt: code in entrambe le direzioni

L’incidente ha causato la chiusura del tratto autostradale interessato in direzione Roma, con code di circa tre chilometri. Sulla carreggiata opposta, in direzione Napoli, si registrano ulteriori quattro chilometri di coda a causa dei rallentamenti provocati dai curiosi.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone, il personale medico del 118 e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Per chi viaggia verso Roma, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Ferentino, in attesa del ripristino della viabilità.

Viabilità e aggiornamenti

Il traffico resta fortemente rallentato su entrambe le carreggiate. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.