Ancora una tragedia sul lavoro in Puglia. Pasquale Mastrototaro, operaio di 55 anni, ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento in una delle ville di viale dei Papaveri, a Corato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava montando una tenda all’esterno dell’abitazione quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri.

Inutili i soccorsi: l’operaio è morto sul colpo

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Aperta un’indagine per omicidio colposo

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico del datore di lavoro. L’obiettivo è accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Nei prossimi giorni verrà disposta l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ogni aspetto medico-legale.

Sicurezza sul lavoro ancora sotto i riflettori

L’incidente rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e nelle attività edilizie, soprattutto quando si opera in quota. Ogni anno, centinaia di lavoratori perdono la vita per cadute da altezze modeste, spesso in assenza di adeguati sistemi di protezione.