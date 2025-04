Un tragico incidente si è verificato nella notte lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi dello svincolo di Tufino, in provincia di Avellino. A perdere la vita è stato Nicola Monaco, 60 anni, imprenditore originario di Ariano Irpino, molto conosciuto e stimato nella sua comunità.

Lo Scontro: Una Fiat Panda Travolta

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda 4×4, guidata da un amico. Con loro anche una donna. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è stata travolta da un altro veicolo, provocando un impatto violento. Subito dopo lo schianto, tutti e tre gli occupanti della Panda sono rimasti feriti.

Trasporto d’urgenza e il tragico epilogo

Nicola Monaco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto. Purtroppo, l’uomo è spirato poco dopo il ricovero. Le condizioni degli altri due feriti – il conducente e la donna a bordo – non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

Choc ad Ariano Irpino

La notizia della morte di Monaco ha suscitato profondo dolore e incredulità ad Ariano Irpino, dove l’imprenditore era molto conosciuto per la sua attività e il suo impegno nella comunità. In molti, sui social e nei bar del paese, si sono detti sconvolti per la perdita improvvisa di un uomo descritto come cordiale, generoso e sempre disponibile.

Dinamica dell’incidente in fase di ricostruzione

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si conoscono ancora le responsabilità del sinistro. I rilievi effettuati lungo il tratto autostradale saranno decisivi per stabilire la velocità e il comportamento dei veicoli coinvolti.