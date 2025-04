Grave incidente sull’autostrada A1, dove tre veicoli — un’auto, un Tir e un autobus di linea partito da Torino e diretto in Calabria — sono rimasti coinvolti in un violento impatto, per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente ha perso la vita una persona che viaggiava a bordo dell’automobile, mentre altre due persone sono rimaste ferite: le loro condizioni sono serie ma non risultano critiche.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i mezzi d’emergenza per prestare soccorso e gestire la situazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il tratto autostradale in ingresso da Anagni è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.