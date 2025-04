A Napoli si sono registrati due distinti episodi di resistenza a pubblico ufficiale nell’arco della stessa giornata, entrambi legati a tentativi di fuga da parte di motociclisti, privi di targa e in violazione delle norme stradali. In uno dei casi è rimasto ferito un carabiniere, mentre nell’altro un agente di polizia è stato investito.

Inseguimento a San Pietro a Patierno: un arresto e una denuncia

Nel quartiere San Pietro a Patierno, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato Ennio Castellacci, 23 anni, originario di Frattamaggiore ma residente a Napoli, e denunciato un diciottenne che si trovava in sua compagnia. I due, a bordo di motocicli senza targa, percorrevano via Caserta al Bravo a velocità sostenuta quando, alla vista dei militari, hanno ignorato l’alt e si sono dati alla fuga.

L’inseguimento si è protratto fino a via Paternum, dove uno dei fuggitivi ha urtato con il proprio scooter lo sportello dell’auto dei carabinieri, ferendo alla mano uno dei militari. La fuga è terminata in via dei Reggiolari, dove i due giovani sono bloccati grazie all’intervento di altre pattuglie.

Il militare ferito ha riportato una contusione guaribile in cinque giorni, mentre il veicolo di servizio ha subito danni. Ennio Castellacci è posto agli arresti domiciliari, mentre il complice minorenne è denunciato a piede libero.

Zona Ferrovia, un altro arresto per resistenza e droga

Sempre nella stessa giornata, poche ore prima, è arrestato Stefano Milale, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, intercettato dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia in via Casanova, all’angolo con via Cesare Rosaroll, ha cercato di eludere un controllo forzando il passaggio e investendo uno degli agenti, che è caduto rovinosamente a terra.

Dopo un breve inseguimento, Milale è bloccato e trovato in possesso di una bustina di hashish dal peso di circa 0,2 grammi. Inoltre, è sanzionato per guida con patente non idonea e per mancata copertura assicurativa del veicolo.

Il 34enne è tratto in arresto per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad aver ricevuto una sanzione amministrativa per detenzione illecita di stupefacenti. I controlli nella zona, in particolare a Porta Capuana, proseguiranno nei prossimi giorni.