Un intervento tempestivo e provvidenziale ha evitato una tragedia nel pomeriggio di lunedì a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Intorno alle 15, gli agenti delle Volanti del Commissariato locale, allertati dalla madre e dal fratello di una giovane donna in forte stato di agitazione, si sono precipitati presso un’abitazione in via Carlo Miranda.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza – che da alcuni mesi soffriva di forti crisi comportamentali – aveva nuovamente dato in escandescenza. Appena i poliziotti hanno varcato la soglia dell’appartamento, la giovane ha tentato di lanciarsi dalla finestra del bagno.

Tuttavia, grazie alla prontezza di riflessi e al sangue freddo degli agenti, la ragazza è bloccata proprio mentre si era già sporta pericolosamente. Uno dei poliziotti è riuscito ad afferrarla per il cappuccio, evitando così il peggio.

Dopo essere stata messa in sicurezza, la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che l’ha trasportata all’Ospedale del Mare per le valutazioni mediche necessarie.