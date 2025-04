Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Qualiano, in provincia di Napoli, hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 41 e 56 anni, sorpresi mentre cercavano di rubare un’auto nel parcheggio di un supermercato situato in via Staffetta.

I fatti: il tentativo di furto e l’intervento dei militari

Tutto è iniziato quando i militari, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un’auto sospetta con due individui a bordo.

Insospettiti dal comportamento dei due, i Carabinieri hanno deciso di osservare a distanza i loro movimenti.

Pochi istanti dopo, uno dei due uomini è sceso dal veicolo e ha iniziato a forzare la portiera di una Fiat 500L, tentando poi di avviare il motore.

A quel punto, l’intervento dei militari è stato immediato.

L’arresto: uno fermato sul posto, l’altro dopo un inseguimento

Mentre uno dei due complici è bloccato sul posto, l’altro ha cercato di fuggire a piedi.

Tuttavia, grazie alla prontezza dei militari, l’uomo è raggiunto e fermato dopo circa 200 metri di inseguimento.

All’interno dell’auto su cui viaggiavano i due sospetti, i Carabinieri hanno rinvenuto:

Un cacciavite

Indumenti utilizzati per travisarsi, probabilmente per evitare di essere riconosciuti

Le accuse e i provvedimenti

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di concorso in furto aggravato.

In attesa del rito direttissimo, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.