Un furto si è verificato all’interno di un negozio di souvenir situato nell’area archeologica di Paestum, in provincia di Salerno. Il ladro, un uomo dall’aspetto apparentemente insospettabile, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sottraeva denaro dal registratore di cassa. Il filmato è stato poi pubblicato dal titolare del negozio sui social network, attirando l’attenzione di molti utenti.

Come è avvenuto il furto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, vestito con jeans e maglietta bianca, si è introdotto nel locale fingendo di essere un normale cliente interessato alla merce esposta. Con fare disinvolto ha girato tra gli scaffali, osservando souvenir e piccoli oggetti.

Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione del titolare, ha aperto un cassetto sotto una delle casse e ha sottratto alcune decine di euro. Dopo il colpo, si è allontanato rapidamente, passando anche davanti a un’altra cassa prima di uscire dal negozio senza dare nell’occhio.

Il video del furto pubblicato online

Il proprietario dell’attività ha subito controllato le registrazioni delle videocamere e ha pubblicato video e foto del ladro sul proprio profilo Facebook. Il post ha suscitato reazioni indignate da parte di amici, clienti e altri commercianti, molti dei quali hanno espresso solidarietà al titolare e sdegno per l’episodio.

Indagini in corso

Il furto è denunciato ai Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, che hanno avviato un’indagine per identificare l’autore del gesto. Le immagini raccolte dalle telecamere potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire all’identità del malvivente, che al momento risulta ancora ignoto.