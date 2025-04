I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato una donna di 47 anni residente a Sant’Anastasia, accusata di spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.

L’operazione è partita da un controllo a Pollena Trocchia

Durante un’attività di pattugliamento a Pollena Trocchia, i militari hanno fermato un giovane trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish. Le indagini lampo hanno permesso di risalire alla fonte della droga, seguendo a ritroso i movimenti del cliente.

Sorpresa a spacciare in un’abitazione di Sant’Anastasia

I Carabinieri sono così arrivati a una palazzina di Sant’Anastasia, dove hanno colto in flagrante la 47enne mentre cedeva altra droga a un secondo assuntore. All’interno della sua abitazione sono stati trovati quasi 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Scoperta la manomissione del contatore elettrico

Nel corso della perquisizione, i militari hanno anche accertato un furto di energia elettrica: il contatore risultava manomesso, consentendo un prelievo illecito e non misurato di corrente dalla rete pubblica.

Arresti domiciliari per la donna

La 47enne è stata arrestata e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.