Era uscito dal carcere appena a dicembre, dopo aver scontato una pena per reati analoghi. Ma non ha perso tempo: è stato sorpreso domenica sera a bordo di un’auto rubata, in sosta nella zona delle Cento Fontane. L’uomo, C.C., 65 anni, senza fissa dimora ma con ultima residenza a Ercolano, è stato fermato e denunciato dalla polizia municipale.

Tutto è partito dalla denuncia del proprietario dell’auto rubata. Gli agenti, coordinati dal comandante Gennaro Russo, hanno avviato le indagini analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Il sistema ha permesso di localizzare rapidamente il veicolo rubato e di intercettarlo mentre era parcheggiato, con il sospettato all’interno.

Precedenti specifici e un possibile secondo furto

C.C. è risultato avere numerosi precedenti penali, anche per furti d’auto. Non solo: secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe anche il probabile autore di un altro furto, avvenuto nei giorni scorsi e culminato in un inseguimento terminato in via Fiorillo, al confine con Ercolano. In quell’occasione, il conducente aveva abbandonato il mezzo rubato per fuggire a piedi.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per accertare con certezza la responsabilità del 65enne anche in questo secondo episodio. Nel frattempo, è stato denunciato a piede libero e la vettura recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.