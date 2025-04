Alla manifestazione contro il riarmo, organizzata dal Movimento 5 Stelle, ha attirato l’attenzione la presenza della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. L’evento, pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle spese militari, ha visto la partecipazione di numerosi attivisti e cittadini. Tra loro, anche volti noti del web.

Rita De Crescenzo in piazza: “Voglio acculturarmi”

Intervistata durante la manifestazione, De Crescenzo ha espresso apertamente il motivo della sua partecipazione:

«Sono qua perché ho paura delle armi. Mi devo acculturare, ma so che ce la farò».

Un messaggio semplice, ma chiaro, che riflette una presa di posizione personale e, al tempo stesso, un desiderio di maggiore consapevolezza civica.

Un futuro in politica? L’ipotesi non è esclusa

Durante il suo intervento, la tiktoker ha anche accennato alla possibilità di una futura candidatura politica. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di prepararsi adeguatamente:

«Devo studiare un po’, non conosco nessuno però. Non conosco Conte, Renzi, De Luca. Li conosco solo di nome, ma non ne capisco molto di politica».

Parole che, da un lato, confermano il suo attuale distacco dai meccanismi istituzionali, ma dall’altro lasciano intravedere un’apertura verso un eventuale impegno diretto.

Una presenza che fa discutere

La partecipazione di Rita De Crescenzo a un evento politico ha inevitabilmente suscitato reazioni contrastanti. Alcuni la vedono come un simbolo dell’interesse crescente dei creator digitali per temi civili e sociali. Altri, invece, mettono in dubbio la preparazione e la competenza necessarie per un coinvolgimento politico attivo.