Una rissa brutale è scoppiata in pieno giorno nel centro cittadino di Pagani, scatenando il panico tra i presenti. Due uomini si sono affrontati con una violenza inaudita, colpendosi con calci e pugni in mezzo alla strada. Durante la colluttazione è spuntato anche un coltello, mentre le urla riecheggiavano tra i palazzi della zona.

L’intera scena è stata ripresa con un cellulare da una donna – pare la moglie di uno dei due – presente sul posto, che è rimasta involontariamente coinvolta e colpita durante la zuffa. Il video, immediatamente diffuso sui social, ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando indignazione e preoccupazione.

La denuncia dei cittadini: “Coinvolto un parcheggiatore abusivo”

Secondo diverse segnalazioni inviate ai canali istituzionali, uno dei due uomini protagonisti della rissa sarebbe un noto parcheggiatore abusivo della zona. Il filmato è inoltrato anche al deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, già noto per il suo impegno contro il degrado urbano e la microcriminalità.

Le parole di Borrelli: “Un far west urbano”

“Immagini impressionanti – ha commentato Borrelli – di una ferocia e una violenza inaudita. Scene che ci fanno ben comprendere il livello di involuzione e barbarie che stiamo raggiungendo. Siamo davanti a un vero e proprio far west urbano, dove personaggi violenti si sentono padroni delle strade”.

Il deputato ha chiesto alle forze dell’ordine di indagare a fondo sui soggetti coinvolti e sulle cause della lite: “Se uno degli uomini fosse davvero un parcheggiatore abusivo, sarebbe gravissimo. Chi si comporta così deve essere immediatamente identificato e punito”.

Sicurezza urbana e degrado: il tema torna al centro del dibattito

L’episodio di Pagani riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città e sulla presenza sempre più diffusa di figure illegali, come i parcheggiatori abusivi, che agiscono indisturbati. Il rischio è che simili comportamenti diventino la norma, trasformando le strade in luoghi pericolosi per i cittadini.