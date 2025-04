In vista dei prossimi ponti primaverili, i viaggiatori italiani dovranno fare i conti con un aumento significativo dei prezzi di biglietti aerei, ferroviari e dei pullman. Lo segnala un’indagine di Assoutenti, che ha analizzato i costi dei collegamenti tra Nord e Sud Italia durante le festività di aprile e maggio.

Aerei: rincari fino al 240%

Il cosiddetto “maxi ponte” – che unisce Pasqua, 25 aprile e 1° maggio – ha determinato un’impennata della domanda di spostamenti, in particolare da parte di studenti fuori sede e professionisti che approfittano dei giorni festivi per rientrare in famiglia o concedersi una vacanza.

Tuttavia, questa maggiore richiesta ha comportato un forte aumento delle tariffe. Volare da Milano a Catania, ad esempio, tra il 18 e il 22 aprile può costare fino a 518 euro. Prezzi simili si registrano per altre destinazioni del Sud come Palermo, Napoli e Cagliari. Secondo Assoutenti, i rincari possono superare il +240% rispetto ai periodi non festivi, configurando un vero e proprio caso di speculazione sui viaggi.

Treni: costi elevati anche senza Alta Velocità

Anche i treni non fanno eccezione. I pochi posti ancora disponibili per le festività pasquali toccano cifre molto elevate, anche su tratte non servite dall’Alta Velocità.

Per un biglietto da Torino a Reggio Calabria, ad esempio, si spendono tra i 195 e i 360 euro, mentre da Milano i prezzi oscillano tra 104,40 e 345 euro. Anche le tratte verso la Campania, come Milano-Napoli o Milano-Salerno, possono superare i 300 euro.

Pullman: rincari anche per le soluzioni economiche

Tradizionalmente più economici, anche i pullman non sono immuni dagli aumenti. Viaggiare da Milano o Torino verso Reggio Calabria, Lecce o Napoli può arrivare a costare oltre 100 euro.

I consigli di Assoutenti per risparmiare

Di fronte a questa ondata di rincari, Assoutenti invita i viaggiatori a muoversi con anticipo e a mettere in pratica alcune strategie per contenere le spese:

Prenotare con largo anticipo per bloccare tariffe più convenienti

Valutare aeroporti secondari, spesso più economici

Confrontare i prezzi online utilizzando motori di ricerca e app dedicate

Evitare i giorni di punta, quando la domanda è massima

Fare attenzione ai costi extra per i bagagli

Considerare pacchetti volo+hotel, che possono risultare più vantaggiosi.