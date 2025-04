A Torre Annunziata, dieci cittadini sono stati sanzionati per aver abbandonato rifiuti in strada. L’intervento rientra in un’azione di contrasto messa in campo dall’amministrazione comunale contro lo sversamento indiscriminato di spazzatura. Il fenomeno, purtroppo diffuso in diverse aree urbane, è infatti da tempo oggetto di attenzione da parte delle istituzioni locali.

L’importanza della videosorveglianza per il monitoraggio ambientale

Il risultato è stato possibile grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso alla Polizia Municipale di identificare e multare dieci persone solo negli ultimi giorni.

“Grazie alle videocamere, la Polizia Municipale è risalita agli autori di questi atti vergognosi”, ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo. “In queste settimane abbiamo avviato un’azione di contrasto serrata contro l’abbandono di rifiuti in strada”.

Controlli anche sui rifiuti abbandonati

Oltre all’utilizzo delle videocamere, è stato attivato un ulteriore strumento di controllo: la verifica dei bustoni abbandonati sul suolo pubblico da parte del personale della società Prima Vera. Attraverso l’analisi del contenuto dei sacchi, nelle settimane precedenti sono state sanzionate altre cinque persone.

Un messaggio chiaro: chi abbandona rifiuti danneggia la propria città

L’amministrazione comunale ha quindi lanciato un messaggio forte e chiaro ai cittadini. “Noi non ci fermiamo. Abbandonare i rifiuti in strada significa essere nemici della propria città”, ha concluso il sindaco.