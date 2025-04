Ancora un episodio di brutale violenza si è verificato a Giugliano in Campania. Un video di pochi secondi, registrato da un cittadino, inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblica la notizia. Le immagini documentano con chiarezza l’aggressione: sette persone si accaniscono violentemente contro un singolo individuo, colpito ripetutamente con calci e pugni anche quando è già a terra. I motivi alla base della lite, tuttavia, non sono ancora noti.

La denuncia di Borrelli: «Serve il pugno di ferro»

Commentando il grave episodio, il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra ha dichiarato: «Scene di una violenza inaccettabile, che dimostrano ancora una volta quanto sia urgente intervenire con forza per contrastare una deriva violenta che sta travolgendo giovani e giovanissimi».

Borrelli ha inoltre espresso l’auspicio che i responsabili dell’aggressione siano identificati e puniti severamente. «Bisogna adottare il pugno di ferro contro chi pensa di trasformare le nostre città in un far west senza regole», ha aggiunto il parlamentare, sottolineando come il senso di impunità stia dilagando tra questi “piccoli criminali”.

Infine, Borrelli ha ribadito che non si può consentire a chi si rende protagonista di tali violenze di restare impunito, invocando una risposta ferma e immediata da parte delle istituzioni.