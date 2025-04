E’ da febbraio scorso, mese in cui un corpo senza vita, senza organi e senza capelli arriva tra i mille corpi deteriorati che giungono quotidianamente alla Croce Rossa Internazionale, con su scritto NM SPAS 757 arr . E’ da quel giorno in cui per decifrare quelle lettere e quei numeri che partono indagini forensi approfondite.

E dal 14 febbraio che nessuno ha più saputo il sesso, l’età, l’identità di quel codice, fino a stamattina, fino a quando è giunta la terribile notizia: il corpo irriconoscibile è di Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina presa dai russi il tre agosto scorso.

Vik, 27 anni, già reporter di guerra è morta in custodia russa, è stata restituita senza organi, in decomposizione e senza nome.