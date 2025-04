La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di rapina pluriaggravata. Il provvedimento è emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana.

La Rapina alla Sala Giochi

L’indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha portato all’arresto dell’uomo, che lo scorso 2 marzo avrebbe compiuto una rapina all’interno di una sala giochi situata in via Fratelli Bandiera, nel centro di Salerno. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo ha minacciato e spintonato il titolare dell’attività utilizzando una bottiglia di vetro, prima di impossessarsi della somma di denaro contenuta nel registratore di cassa.

L’episodio ha destato allarme nella comunità locale, ma grazie alle indagini condotte dalle forze dell’ordine, l’autore del reato è identificato e arrestato.

L’Operazione della Squadra Mobile

Il provvedimento restrittivo segue un’attenta e veloce attività investigativa da parte della Squadra Mobile, che ha raccolto elementi sufficienti per attribuire all’indagato la responsabilità del crimine. L’uomo è ora in custodia cautelare in attesa delle successive fasi del procedimento giudiziario.